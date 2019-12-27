Счётная палата Нижнего Тагила обвинила «Тагилгражданпроект» в нарушении принципа конкуренции при заключении договоров

Счётная палата Нижнего Тагила обнаружила при проверке деятельности МБУ «Тагилгражданпроект» факты нарушения принципа конкуренции во время заключения отдельных договоров. Об этом говорится в отчёте контрольно-ревизионного органа, опубликованном на официальном сайте города.

Специалисты Счётной палаты проверяли муниципальное учреждение на расходование бюджетных средств и использование имущества в 2018 году. В ходе своей работы они выявили 13 нарушений и недостатков в деятельности «Тагилгражданпроекта». В их числе несвоевременное списание муниципального имущества, выдача денежных средств отдельным работникам с нарушением требований положений об оплате труда МБУ (86 тысяч рублей).

«Размеры повышающих коэффициентов к окладу не соответствуют положению об оплате труда работников муниципальных учреждений города. Неправомерные расходы составили почти 178,2 тысячи рублей. Выявлено несоблюдение порядка ведения бухучёта при формировании доходов будущих периодов, повлекшее за собой неотражение в нём 123 млн рублей. Несоблюдение порядка ведения бухучёта на забалансовых счетах. Имеются риски неэффективного расходования бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации, если она в дальнейшем будет не востребована», — говорится также в отчёте Счётной палаты.

По итогам проверки контрольно-ревизионный орган направил руководству «Тагилгражданпроекта» представление об устранении нарушений. Также информационные письма были переданы в адрес замглавы администрации по финансово-экономической политике Алексея Бурдилова, Нижнетагильской гордумы, прокуратуры Ленинского района и мэра Владислава Пинаева.