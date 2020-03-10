Счётная палата Нижнего Тагила обвинила гимназию № 18 в неэффективном и неправомерном расходовании бюджетных средств

Более 20 нарушений и недостатков обнаружила Счётная палата Нижнего Тагила при проверке расходования бюджетных средств и использования муниципального имущества гимназией № 18 в 2019 году. В основном замечания носят технический характер и касаются несоблюдения порядка ведения бухучёта, применения бюджетной классификации. Нарушение порядка привело к неотражению в отчётности более полумиллиона рублей, занижению данных о расходах будущих периодов, а также неэффективному расходованию казённых денег. Кроме того, в отчёте Счётной палаты отмечается, что гимназией «неправомерно произведены расходы в сумме 450,6 тысячи рублей на организацию питания учащихся за счёт средств субсидии на оказание образовательных услуг». Директор учебного заведения Игорь Юрлов с этим замечанием не согласен.

«Речь идёт о выплате заработной платы бухгалтеру, который занимается расчётами по столовой. То есть формирует меню по цене, ассортименту, калорийности, граммам. Мы с этим замечанием не согласились, выразили свои возражения, хотя мнение Счётной палаты нам понятно. Ставка бухгалтера была выделена в гимназии ещё в прошлом десятилетии постановлением главы города, мы здесь ничего не нарушили. Тем не менее это замечание уже устранено. С 1 января оплата работы бухгалтера осуществляется уже из внебюджетных источников. Также мы не согласились с замечаниями, которые касаются бюджетной классификации», — отметил Игорь Юрлов.

Руководитель гимназии добавил, что часть замечаний уже устранена, другие недостатки будут исправлены в ближайшее время. Например, счётная палата выразила недовольство в числе прочего тем, что учреждением не было обеспечено страхование муниципального имущества, полученного в безвозмездное пользование. Его общая стоимость — 1,4 млн рублей.