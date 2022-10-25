Счётная палата Нижнего Тагила нашла многочисленные финансовые нарушения в спортшколе «Уралец» 

Счётная палата Нижнего Тагила проверила, как муниципальное учреждение «Спортивная школа «Уралец» расходует средства, выделенные из бюджета города в 2020 и 2021 годах. Среди выявленных нарушений — неверное ведение бухгалтерии, неправомерный расход средств на заработную плату, наличие вакантных ставок, на которые не было возможности попасть, отсутствие страхования муниципального имущества и другие.

Так, во время проверки были зафиксированы два нарушения в выполнении муниципального задания, четыре — в расходе средств на оплату сотрудников. Отдельным работникам учреждение начисляло излишние выплаты по персональному повышающему коэффициенту и коэффициенту квалификации. Сумма неправомерных расходов составила 12 тысяч рублей. Ещё 215 тысяч рублей были неправомерно направлены на выплаты по повышающим коэффициентам отдельным работникам спортшколы. Кроме того, сотрудникам производили не предусмотренные для муниципальных учреждений выплаты «за профессиональное мастерство». С 1 октября 2021 года в спортшколе нет документов, подтверждающих индексацию заработной платы.

Также при проверке были выявлены вакантные ставки в течение длительного времени и завышение штатной численности по отдельным профессиям. В отчёте сказано, что муниципальное имущество стоимостью около 2 млн рублей, полученное в безвозмездное пользование, не было застраховано. В бухгалтерской отчётности выявлено семь нарушений: в частности, спортивная школа отразила не в тех документах снегоход стоимостью 106 тысяч рублей, полученный в безвозмездное пользование.

Отчёт о результатах проверки заслушают депутаты городской думы и глава города. Все материалы проверки направлены в прокуратуру Ленинского района.