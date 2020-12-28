Счётная палата Нижнего Тагила нашла десятки нарушений в работе муниципального Центра обслуживания зданий и помещений

Счётная палата Нижнего Тагила проверила деятельность МБУ «Центр обслуживания зданий и помещений» (ЦОЗИП). Ревизоры выяснили, как бюджетное учреждение тратит деньги из казны, расходует субсидии и использует городское имущество, сообщает ИА «Все новости».

Счётная палата проверяла финансовую деятельность учреждения за 2018–2019 годы, которая пришлась на работу двух директоров — Андрея Обельчака (уволился в феврале 2019 года) и Петра Рогового (в должности руководителя с марта 2019). В итоге контролирующая служба обнаружила два десятка нарушений. Так, почти 24,5 млн рублей, которые центру выделили в качестве субсидии на выполнение муниципального задания, учреждение потратило на погашение кредиторской задолженности. Помимо этого, была завышена экономия энергоресурсов на 54,75 млн рублей и вознаграждения на 49,2 млн рублей по энергосервисным договорам из-за использования недостоверных данных об объёмах потребления энергоресурсов.

Отдельным сотрудникам начисляли выплаты, нарушив положение об оплате труда. Неправомерные расходы составили почти 190 тысяч рублей. Без каких либо правовых оснований начислили доплату и премию заместителю директора, бюджет потерял чуть более 9 тысяч рублей.

На имущество стоимостью 4 млн рублей центр не зарегистрировал право оперативного управления. Также на кадастровый учёт не были поставлены три объекта недвижимости — два участка и одно здание. Выяснилось, что учреждение нарушило закон о защите конкуренции и сдало в аренду без торгов муниципальное имущество стоимостью свыше 3,7 млн рублей. А арендную плату устанавливало, не учитывая рыночную цену. Ряд объектов не эксплуатировался — в Счётной палате посчитали это неэффективным использованием имущества.

При планировании и отражении расходов в отчётности допущены нарушения на 13 млн рублей. В бюджетной отчётности за 2018 год не отразили ряд показателей на 41,5 тысячи рублей. В центре также неправильно оформляли путевые листы.

Материалы проверки переданы главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, в прокуратуру и МВД. О нарушениях руководству ЦОЗИП придётся отчитаться перед городской думой.

Центр обслуживания зданий и помещений был создан в 2014 году. В 2015–2020 годах тагильские МУПы «Горэнерго», «Тагилэнерго» и НТТС, а также ООО «Тагилтеплосбыт» подали на ЦОЗИП больше сотни исков о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения. Почти все суды ответчик проиграл, с него взыскали более 300 млн рублей.