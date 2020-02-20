Счётная палата Нижнего Тагила нашла бюджетные нарушения почти на 18 миллиардов рублей

За 2019 год Счётная палата Нижнего Тагила выявила в муниципальных учреждениях и профильных управлениях мэрии бюджетные нарушения более чем на 17 млрд рублей, со ссылкой на председателя Счётной палаты Валерия Платунова пишет ИА «Все новости».

В течение прошлого года ведомство провело 35 финансовых экспертиз, готовило информацию об исполнении бюджета Нижнего Тагила и проверило семь муниципальных учреждений: «Городскую управляющую компанию», Шахматно-шашечный центр, Центральную библиотеку, Молодёжный театр, Дворец детского и юношеского творчества, Нижнетагильский драматический театр и «Тагилгражданпроект».

Специалисты выявили в учреждениях неправомерное расходование бюджетных средств на сумму более миллиона рублей, неэффективное расходование городской казны (51,5 млн рублей), занижение доходов в бюджет на сумму более 10 млн рублей, нарушения при оформлении муниципального имущества на сумму почти 28 млн рублей и нарушения в сфере закупок товаров и услуг для муниципальных нужд на сумму более миллиона. В основном претензии контролирующего органа были к ведению бухгалтерии.

Также Валерий Платунов привёл в пример наиболее серьёзные нарушения, которые допустили профильные управления мэрии: в частности, в 2019 году управление горхозяйством завысило на 7,6 млрд рублей стоимость строительных работ по контракту жизненного цикла проекта «Светлый город». Это объяснили ошибочным включением в смету расходов на дальнейшее техническое обслуживание объектов наружного освещения.

Также управление образования завысило показатели по предоставлению субсидий образовательным учреждениям, хотя время их выплат ещё не наступило. Показатель кредиторской задолженности управления образования перед школами и детскими садами завышен суммарно за два года на 9,4 млрд рублей.

За 2019 год муниципальные учреждения и управления устранили нарушения на 8,7 млрд рублей. Подробный отчёт о работе Счётной палаты будет опубликован на сайте администрации Нижнего Тагила после того, как документ представят на ближайшем заседании гордумы.