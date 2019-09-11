Счётная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Счётная палата во время проверки исполнения бюджета за 2018 год обнаружила нарушения на сумму 426,2 миллиарда рублей, сообщается в опубликованном на сайте ведомства отчёте.

По сравнению с предыдущим годом сумма нарушений уменьшилась на 22,1% — на 121,1 миллиарда рублей. Заметнее всего снизился объём нарушений в сфере госзакупок: их сумма за 2018 год составила 18,7 миллиарда рублей (в 2017-м — 213 миллиардов). Однако объём нарушений, связанных с неправильным отражением в учёте фактов хозяйственной жизни, возрос до 308 миллиардов рублей. В 2017 году эта сумма составляла около 179 миллиардов.

Объём нарушений федеральных законов и постановлений правительства при использовании федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями составил более 73 миллиардов рублей (в 2017-м — около 107 миллиардов).