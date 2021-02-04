Счётная палата анонсировала проверку трат бюджета на госканалы

Счётная палата исследует траты на поддержку СМИ из федерального бюджета, со ссылкой на опубликованный на сайте ведомства перечень контрольных мероприятий на 2021 год пишет Lenta.ru.

Проверки коснутся ВГТРК, Общественного телевидения России (ОТР) и «Российской газеты». Крупнейшим из них остаётся первый холдинг, в состав которого входит множество телеканалов и радиостанций, в том числе телеканал «Россия», одним из главных проектов которого является общественно-политическое шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Раздел обозначен в перечне мероприятий как «Проверка эффективности субсидирования организаций в сфере массовых коммуникаций и оценка соответствия их развития тенденциям современного медиапространства в 2018–2019 годах и истёкшем периоде 2020 года». Помимо СМИ, аудиторы изучат расходы на Роспечать и использование телецентра «Останкино».

В общей сложности ведомство готовит более 400 проверок. Часть затронет реализацию национальных проектов на федеральном и региональном уровнях. Аудиторы придут и в банки с госучастием, итогом работы может стать их продажа.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на поддержку СМИ из федерального бюджета может быть выделено почти 102,8 млрд рублей. Между тем для борьбы с дефицитом бюджета снизятся суммы, выделяемые на образование, демографические проекты и пенсии.