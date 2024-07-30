«Считаю, это лучше, чем у UFC». В Свердловской области, компания, выпускающая изделия из кожи ручной работы, в том числе спортивные чемпионские пояса, увеличит производство при господдержке

В Свердловской области производитель изделий из кожи ручной работы, в том числе поясов для победителей различных спортивных соревнований, екатеринбургская компания Echidna планирует масштабировать производство при поддержке властей региона.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса. С господдержкой компания Echidna заняла очень перспективную нишу по производству спортивных чемпионских поясов, которые являются символом победы, способствует продвижению чемпионатов. Сегодня продукция компании также представлена в магазине уральских дизайнеров в креативном кластере “Домна” и в бутике “Имена” в ТРЦ Veer Mall, созданном Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства для местных брендов. Для расширения бизнеса компания обратилась в Агентство по привлечению инвестиций — специалисты института развития подбирают площадку», — сказал Вадим Третьяков.

Компания начинала бизнес восемь лет назад с кошельков, обложек для паспортов, ремней. Сегодня Echidna работает исключительно на индивидуальные заказы и заказы крупных корпораций. Четыре года назад компания вышла на рынок спортивных наград — первыми стали медали для единственного в регионе ультрамарафона Ural Iron 100k. Далее были сувениры на Майскую велопрогулку. После этого на Echidna вышла Академия единоборств РМК.

«Мы сделали шикарный пояс, аналогов которому нет, я считаю, это лучше, чем у UFC. Люди увидели, другие лиги тоже стали к нам обращаться», — рассказал основатель бренда Артём Баталов.

Компания уже изготовила порядка 80 чемпионских наград. В том числе для чемпионатов Европы, Азии и мира по боксу. Сейчас идёт работа над поясом победителя для фестиваля «Ураласбест на Угле» в Асбесте. Это будет первый чемпионский пояс в истории мотодисциплины эндуро.

Лёгкая промышленность сегодня в фокусе внимания региональных властей. Так, в 2024 году по инициативе главы региона реализуется международный проект U’FASHION. Его цель — помочь молодым локальным брендам расширить свою аудиторию и выйти на новые рынки.