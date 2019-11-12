СБУ возбудила два уголовных дела в отношении российского телеведущего Владимира Соловьёва

Служба Безопасности Украины возбудила два уголовных дела в отношении российского телеведущего Владимира Соловьёва. Ранее в СБУ обратился депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко c призывом расследовать слова Соловьёва касательно территориальной целостности Украины.

«Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых совершается следственными отделами второго управления с дислокацией в Мариуполе и третьего управления в Северодонецке. Это уже большой шаг вперёд. Рано или поздно этот грязный “рупор Кремля” ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, которые он едва не каждый день озвучивает в эфире российского ТВ и в интервью интернет-СМИ», — цитирует Znak.com слова Гончаренко.

По словам Гончаренко, дела в отношении телеведущего возбуждены по частям 1, 2 и 3 статьи 110 УК Украины. Санкции этой статьи предусматривают в том числе лишение свободы сроком до 15 лет. Также возможно пожизненное заключение с конфискацией имущества, в случае, если посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины совершаются публично, неоднократно, с разжиганием национальной или религиозной вражды, и влечёт за собой гибель людей или иные тяжкие последствия.

На официальном сайте СБУ пока нет официального подтверждения данной информации.

Владимир Соловьёв уже отреагировал на это сообщение в своём телеграм-канале. Он написал, что не видит «ничего удивительного» в действиях «наследников Бандеры и Шухевича», которые «преследуют еврея, борца с нацизмом».