Сборник молодой тагильской поэзии презентуют в музее искусств

В субботу, 21 ноября, в Нижнетагильском музее изобразительных искусств пройдёт презентация сборника стихов «Молодая тагильская поэзия». На ней будут представлены произведения участников фестиваля молодёжных культур «Вверх по вертикали», который проводился в музее в прошлом году.
Кураторы фестиваля расскажут о структуре и содержании сборника. Также посетители смогут пообщаться с поэтами, услышать их стихи и песни.
«Тагильская поэзия — яркий феномен, многомерное явление, вызывающее интерес и за пределами города. Нижнетагильский музей изобразительных искусств нередко выступает площадкой, где поэты Нижнего Тагила читают стихи, демонстрируют своё творчество», — отмечается в сборнике.
В сборник вошли авторские произведения 32 поэтов Нижнего Тагила и Горнозаводского округа.
Презентация состоится 21 ноября в 16:00 на Уральской, 4. Вход платный, заранее на мероприятие можно записаться по телефону: 8(3435)25-26-47 или в группе музея искусств.
- Кроме сборника поэтов, был выпущен и каталог участников выставок фестиваля «Вверх по вертикали», его презентация прошла зимой 2020 года. В каталоге представлены работы в нескольких направлениях: живопись, графика и фотография.
- Фестиваль молодёжных культур «Вверх по вертикали» проходил в Нижнетагильском музее изобразительных искусств с февраля по август 2019 года на средства гранта «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». В течение года в музее проводились выставки молодых тагильских художников и фотографов, встречи тагильских поэтов и музыкантов, показ короткометражного кино молодых режиссёров, лекции и мастер-классы.