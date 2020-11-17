Сборник молодой тагильской поэзии презентуют в музее искусств

В субботу, 21 ноября, в Нижнетагильском музее изобразительных искусств пройдёт презентация сборника стихов «Молодая тагильская поэзия». На ней будут представлены произведения участников фестиваля молодёжных культур «Вверх по вертикали», который проводился в музее в прошлом году.

Кураторы фестиваля расскажут о структуре и содержании сборника. Также посетители смогут пообщаться с поэтами, услышать их стихи и песни.

«Тагильская поэзия — яркий феномен, многомерное явление, вызывающее интерес и за пределами города. Нижнетагильский музей изобразительных искусств нередко выступает площадкой, где поэты Нижнего Тагила читают стихи, демонстрируют своё творчество», — отмечается в сборнике.

В сборник вошли авторские произведения 32 поэтов Нижнего Тагила и Горнозаводского округа.

Презентация состоится 21 ноября в 16:00 на Уральской, 4. Вход платный, заранее на мероприятие можно записаться по телефону: 8(3435)25-26-47 или в группе музея искусств.