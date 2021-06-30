Сборная Украины обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020 (ВИДЕО)

Сборная Украины обыграла команду Швеции и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу.

Украинцы победили во встрече 1/8 финала со шведами, которая проходила в Глазго. Украинская сборная одолела соперников в дополнительное время со счётом 2:1. Александр Зинченко открыл счёт на 27-й минуте, шведы отыгрались в конце первого тайма. После фола судья удалил защитника команды Швеции в дополнительное время, шведы доигрывали матч вдесятером. Победный мяч на 120-й минуте забил Артём Довбик.

В четвертьфинале сборная Украины встретится с англичанами.