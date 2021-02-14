Сборная России по хоккею, за которую играет защитник из Нижнего Тагила, досрочно стала победителем Еврохоккейтура  

Сборная России по хоккею обыграла Чехию со счётом 7:4 в матче третьего тура Шведских игр и досрочно стала победителем Евротура. В сборной дебютировал бывший воспитанник тагильского ХК «Спутник» Семён Чистяков.

Россия победила во всех трёх матчах этапа Евротура и набрала восемь очков. Вторую строчку занимают шведы с тремя очками, третую — финны также с тремя очками, а Чехия замыкает таблицу с двумя баллами. В общем зачёте турнира россияне набрали 24 очка в девяти встречах и стали недосягаемыми для оппонентов.

В Евротуре во втором звене играл 19-летний воспитанник хоккейной школы «Спутник» из Нижнего Тагила Семён Чистяков. В ноябре 2020 года тагильчанин в составе сборной участвовал в заключительном матче Кубка Карьяла, где Россия всухую обыграла Чехию. Недавно спортсмен вернулся с МЧМ-2021.