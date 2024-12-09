Сборная России одержала победу в международных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле прошли международные соревнования лыжников-двоеборцев, в которых победу завоевал представитель екатеринбургской спортшколы «Уктусские горы» Самир Мастиев, показавший второй результат на большом трамплине К-120 и лучшее время на дистанции 10 км.

«В нашем виде спорта кто найдёт золотую середину, тот и будет на коне. Я с детства люблю лыжи, у меня это неплохо получается, ну а прыжки с трамплина дают такой заряд энергии, что хочется двигаться только вперёд. Всегда есть к чему стремиться!» — сказал Самир Мастиев.

Первое место на трамплине К-120 среди мужчин занял серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Евгений Климов из Пермского края, набравший свыше 313 баллов за два прыжка. У женщин второй год подряд чемпионский титул завоевала Александра Кустова из Магаданской области.

В рамках международных соревнований на трамплинном комплексе «Аист» проходили соревнования в командной дисциплине МИКСТ, в которых команда из Свердловской области, состоящая из Михаила Пуртова, Ильи Манькова, Кристины Прокопьевой и Ксении Пискуновой, взяла бронзу, заработав почти 858 очков. Победу одержала сборная РФ.

В зимнем сезоне 2024-2025 кубок «Металлинвест», в котором участвовали сильнейшие спортсмены из России, Беларуси и Казахстана, стал первым международным стартом, организованным в Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.