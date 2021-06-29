Сборная Франции проиграла Швейцарии и вылетела с Евро-2020 (ВИДЕО)

Сборная Франции — действующий чемпион мира по футболу — уступила команде Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020 и вылетела из турнира.

Основное время матча, прошедшего вечером 28 июня в Бухаресте, завершилось со счётом 3:3. При этом французы вели 3:1 и пропустили два гола от швейцарцев в концовке второго тайма. Дополнительное время завершилось без голов. В серии пенальти Швейцария победила со счётом 5:4. Решающий мяч в ворота швейцарцев не забил лидер сборной Франции Килиан Мбаппе.

В четвертьфинале чемпионата Европы по футболу Швейцария сыграет с командой Испании, которая ранее в понедельник со счётом 5:3 обыграла Хорватию, вырвав победу в дополнительное время. Матч пройдёт 2 июля в Санкт-Петербурге.