Сборку мотоциклов «Урал» из-за санкций перенесут из Ирбита в Казахстан

Основную площадку по сборке мотоциклов «Урал» из-за санкций перенесут в Казахстан. Об этом заявил гендиректор Ural Motorcycles Илья Хаит в интервью на официальном YouTube-канале компании.

По его словам, производство в Ирбите остановилось ещё 7 марта. На предприятие не могли доставить иностранные комплектующие. Также определённые трудности возникли и с экспортом готовой техники из страны. Поэтому было принято решение перенести производственные мощности в казахстанский Петропавловск.

При этом Ирбитский мотоциклетный завод, по словам руководства, полностью не закроется. Теперь там будут изготавливать рамы и элементы корпусов. Сотрудников ИМЗ уже предупредили, что компания будет вынуждена сократить часть работников в Ирбите и нанять новых в Петропавловске.

Ирбитский мотоциклетный завод основан в ноябре 1941 года. Начиная с 90-х годов прошлого века завод несколько раз банкротился, постоянно сокращалось число рабочих и падал объём производства. Пик кризиса пришёлся на 2000 год. Завод в Ирбите окончательно обанкротился, из-за задолженности ИМЗ отключили свет и отопление, рабочие не смогли собрать ни одного мотоцикла.

В покупке промышленного гиганта заинтересовались топ-менеджеры Дмитрий Лебединский, Илья Хаит и Вадим Тряпичкин. Новые владельцы только за 2003 год вложили в завод около 12 миллионов рублей, в том числе в разработку инвестиционных программ и в строительство новых корпусов. Уже спустя три года в Ирбите собрали 1755 экземпляров «Урала».