Сбитый велосипедист и перевёртыш. Обзор ДТП в Нижнем Тагиле и Свердловской области за выходные

В субботу, 29 мая, в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе, 28 водитель ВАЗ-2110 столкнулся с Toyota Mark, после чего иномарку развернуло и отбросило на Citroen C3. Все автомобили следовали друг за другом в одном направлении. Как сообщили Tagilcity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в результате аварии девушка — водитель Toyota доставлена в больницу с предварительным диагнозом «тупая травма живота».

Ещё одно ДТП в субботу произошло на 31-м км автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда. Автомобиль Ford Focus под управлением 47-летнего мужчины, двигаясь в сторону Нижнего Тагила, превысил скорость, съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия госпитализированы две пассажирки иномарки — женщины 66 и 68 лет. В момент аварии в автомобиле также находился 4-летний ребёнок, но благодаря детскому удерживающему устройству он травм не получил.

В субботу днём на ЕКАД произошла тройная авария. Как рассказали в Госавтоинспекции, грузовик Isuzu столкнулся с Nissan Pathfinder, который отбросило на Toyota Corolla. Как сообщили E1.ru в ГИБДД Екатеринбурга, водитель Isuzu, двигаясь по ЕКАД со стороны Кольцовского тракта в сторону Челябинского тракта, не обеспечил постоянный контроль за движением и столкнулся с Nissan, ехавшим в попутном направлении. Nissan от столкновения отбросило на движущуюся впереди Toyota. Все три машины получили механические повреждения. С места аварии на скорой помощи в больницу увезли двух мальчиков 4 и 6 лет, которые ехали в Nissan в детских креслах, что уберегло их от серьёзных травм. Медики диагностировали у детей ушибы мягких тканей головы, после осмотра детей отпустили домой.

29 мая около 22:00 на ГГМ возле школы № 100 водитель легковушки допустил наезд на велосипедиста. Как сообщают очевидцы в паблике «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил», на месте ДТП работала бригада скорой помощи. Велосипедист в тяжёлом состоянии госпитализирован.

30 мая около 16 часов под Екатеринбургом 33-летний пьяный водитель ВАЗ-2112 устроил лобовое ДТП. Как пишет E1.ru со ссылкой на ГИБДД Свердловской области, на 1-м километре дороги Коптяки — Ганина Яма — Шувакиш водитель отечественного автомобиля, двигаясь со стороны посёлка Исеть в направлении Екатеринбурга, выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA Soul. После столкновения KIA улетела в кювет и перевернулась. За рулём иномарки была 27-летняя девушка, ее водительский стаж — 8 лет. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир ВАЗ-2112. У водителя подтверждено состояние алкогольного опьянения. Кроме того, обе машины получили значительные технические повреждения.