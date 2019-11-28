Сбербанк займётся развитием беспилотного транспорта в России

Сбербанк и компания Сognitive Technologies, занимающаяся разработкой софта, объявили о создании совместного предприятия, которое будет заниматься развитием беспилотного транспорта в России.

Как рассказали в пресс-службе банка, новая компания называется Cognitive Pilot. Она займётся развитием систем помощи водителя автомобиля на базе технологий искусственного интеллекта. Разработанные ей продукты можно будет использовать в сфере транспорта, сельского хозяйства и компьютерного зрения.

«Уменьшение количества жертв на транспорте является одним из вызовов нового века. Спасение человеческих жизней — это то, что драйвит нашу команду, и уровень наших технологий позволяет решать эту задачу уже сегодня. Мы чувствуем себя супергероями. Партнерство со Сбербанком увеличит масштабы экспансии и динамику применения наших систем», — цитирует пресс-служба СЕО Cognitive Pilot Ольгу Ускову.

В Сognitive Technologies назвали сделку «самой крупной на рынке высокотехнологических компаний в России» после совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru.