Сбербанк повысил ставки по основным ипотечным программам

Сбербанк с 1 октября повысил ставки по основным ипотечным программам, пишут «Ведомости».

Так, базовая ставка на приобретение вторичного жилья повышена с 7,7% до 8,1%. Также на 0,4 процентных пункта выросла и ставка для ипотеки на новостройки. Для рефинансирования ипотеки, полученной в других банках, теперь применяется ставка 8,2% вместо 7,9%.

Ставки по ипотеке с господдержкой, нецелевому кредиту под залог недвижимости и строительства жилого дома не изменились.

Представители банка подтвердили изменение ставок.

Зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв ранее говорил, что если тренд на повышение ключевой ставки ЦБ сохранится на относительно длинном периоде времени, то ставки по ипотеке также будут расти, сообщал «Интерфакс».

ЦБ РФ последовательно повышает ключевую ставку с весны 2021 года. Ставка выросла с 4,25% в марте до 6,75% в сентябре.