Сбербанк переведёт все отделения в обычный режим работы

Все отделения Сбербанка вернутся к стандартному графику работы с 9 апреля, со ссылкой на пресс-релиз учреждения пишет «Интерфакс».

«Банк непрерывно мониторит ситуацию и обеспечивает работу того количества отделений, которое необходимо для удовлетворения жителей страны в финансовых услугах», — отмечается в сообщении.

В то же время представители банка заявили, что график работы индивидуален для каждого отделения, уточнить информацию можно на сайте Сбербанка и по телефону службы поддержки.

«Качество обслуживания клиентов и их комфорт, тем более в такой непростой период, как сейчас, стоят для нас на первом месте», — заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Напомним, 3 апреля Сбербанк сообщил, что его отделения с 6 по 30 апреля будут работать в усиленном режиме выходного дня по специальному графику. Для каждого офиса предполагался индивидуальный режим работы.

В конце марта руководитель банка Герман Греф также заявил, что Сбербанк принял решение предоставить кредитные каникулы сроком до полугода клиентам, которые пострадали или пострадают от коронавируса. Также Греф настоятельно рекомендовал всем клиентам воздержаться от походов в офисы.

Ранее Ассоциация банков России попросила признать посещение региональных отделений банков и банкоматов уважительной причиной для выхода россиян на улицу во время режима общей самоизоляции.