Сбербанк может уже в этом году снизить ставки по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф 11 сентября заявил о готовности снизить ипотечные ставки к концу 2019 года. Насколько могут быть снижены ставки, он не уточнил.

Последний раз Сбербанк снижал ставки по основной линейке ипотечных продуктов с 6 августа — до 0,7 п. п. Таким образом, минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку сейчас составляет 9,1% годовых, а на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками — 7,6%.

Как пишет ТАСС, ранее совет директоров Банка России на фоне замедляющейся инфляции впервые с 2014 года понизил ключевую ставку до 7% годовых. В регуляторе отметили, что оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки планируется при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом.