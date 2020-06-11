Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в 2ГИС и инвестициях в развитие сервиса, со ссылкой на совместное заявление компаний пишет РБК. О переговорах 2ГИС и Сбербанка было известно с августа 2019 года.

По условиям сделки Сбербанк и его совместное с Mail.ru Group предприятие в сфере еды и транспорта ООО «О2О Холдинг» получит 75% сервиса. Из состава владельцев полностью выйдут фонды Baring Vostok и RTP Global — им принадлежало 20% и 2,3% соответственно. В рамках сделки 2ГИС был оценён в 14,3 миллиарда рублей.

2ГИС — сервис, специализирующийся на электронных справочниках с картами городов. Проект, основанный в Новосибирске, существует с 1999 года. В рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes 2ГИС занимает шестое место с оценкой 320 миллионов долларов. Основной источник дохода сервиса — продажа рекламы.