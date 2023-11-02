Сбер и СОФПП запустили уникальный инструмент финансовой поддержки бизнеса на основе искусственного интеллекта

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный центр «Мой бизнес») и Свердловское отделение Сбербанка договорились о совместной реализации принципиально новой программы финансовой поддержки бизнеса. Программа «Оптимум», разработанная в Свердловской области, является уникальной и будет запущена впервые в России.

«Оптимум» — новый продукт гарантийного рынка, использующий искусственный интеллект и позволяющий в считаные минуты рассмотреть заявку предпринимателя о выдаче поручительства по кредиту, что существенно сокращает сроки получения денежных средств.

«По поручению губернатора Свердловской области и в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство” на Среднем Урале ведётся планомерная работа по облегчению доступа малого и среднего бизнеса, а также самозанятых к финансовым ресурсам. Программа “Оптимум” позволит повысить доступность кредитных средств, а также существенно снизить сроки рассмотрения заявок», — прокомментировал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Соглашение о реализации проекта подписали директор СОФПП Валерий Пиличев и управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

«СОФПП уделяет большое внимание цифровизации своих услуг и сервисов, регулярно внедряя передовые инструменты. Реализация новых продуктов в сотрудничестве с флагманами финансового рынка — очередной шаг в развитии сферы, а также повышении доступности финансовых услуг для бизнеса. Сегодня мы рады представить совместный продукт со Сбером — поручительство “Оптимум”. Внедрение новой системы оценки, разработанной СОФПП специально для проекта, позволило в разы сократить время рассмотрения заявок на поручительство. По итогам автоматического анализа заявки с использованием SOFP API и элементов искусственного интеллекта предприниматель получает гарантийную поддержку фонда в день подписания кредитного договора», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

«Такая программа, как “Оптимум”, на территории Уральского федерального округа реализуется впервые. Получить кредит под поручительство Фонда могут предприниматели со всего Уральского федерального округа и Республики Башкортостан. Уверен, что программа “Оптимум” будет востребована среди представителей малого бизнеса, а мы рассмотрим возможности тиражирования инструмента на другие регионы России при участии местных институтов развития», — прокомментировал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

«Объём кредитов, выданных Сбербанком предпринимателям Свердловской области, с начала года вырос на 19 миллиардов рублей — до 46 миллиардов. Примерно каждому пятому предпринимателю требуется обеспечение по сделке. При этом не все клиенты готовы передавать имущество в залог, поэтому мы искали альтернативное решение и нашли его — это программа “Оптимум” с поручительством фонда», — добавил Владислав Шиленко.

Поручительство по программе «Оптимум» ограничено лимитом в 50 млн рублей. Стоимость продукта составляет 1% от его объёма. Максимальный размер поручительства не может превышать 50% от суммы кредитных обязательств заёмщика в пределах обозначенного лимита.

Подача заявки на поручительство происходит одновременно с подачей заявки на кредит. Для этого предпринимателю не нужно обращаться в фонд: все процедуры происходят в банке.

Если же предприниматель по каким-либо причинам не проходит скоринг в рамках продукта «Оптимум», заявка на поручительство направляется на стандартное рассмотрение. В отличие от новой программы, оно требует полного пакета документов, рассмотрение заявки на гарантийную поддержку может занять несколько дней.

В пилотном режиме новая программа скоринга СОФПП действует с сентября 2023 года. Продукт получает высокие оценки бизнеса.

«Наша компания более 25 лет производит средства по уходу за обувью. Месяц назад мы заполнили заявку на кредитование в Сбере. Залог на тот момент предоставить не могли и надеялись на гораздо меньшую сумму. Через несколько дней получили предложение, при котором не требуется залог. Это программа “Оптимум”. Поручительство нам предоставил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Продукт новый, интересный. Быстрое и удобное оформление. Нужная сумма была получена в тот же день», — прокомментировала владелец компании «Глянцмастер» Ольга Мазутская.

Поручительства — один из самых популярных инструментов финансовой поддержки СОФПП. Фонд работает с более чем 30 кредитными организациями, как региональными, так и федеральными. По состоянию на 1 ноября с начала 2023 года оформлено 1919 поручительств на сумму 13,3 млрд рублей. Это уже позволило предпринимателям Свердловской области привлечь в банках свыше 29,8 млрд рублей.

Областной фонд ежегодно наращивает объёмы гарантийной поддержки. Для сравнения: по итогам всего 2022 года было выдано 1249 поручительств на сумму 5,6 млрд рублей, что позволило бизнесу получить в банках 13,99 млрд рублей кредитных средств.

Напомним, что в начале сентября СОФПП в два раза увеличил лимит поручительств по кредитам для малого и среднего бизнеса — до 100 млн рублей.