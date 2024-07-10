Сбер и компания «Рифей» будут совместно развивать «Экодом» в Нижнем Тагиле

Сбер и региональный оператор «Рифей» запустят совместные проекты на базе просветительской площадки «Экодом» в Нижнем Тагиле.

Соглашение о сотрудничестве в области экопросвещения стороны заключили на выставке ИННОПРОМ-2024. Документ подписали управляющий Свердловским отделением Владислав Шиленко и генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.

«Экодом» — это просветительская площадка, созданная для вовлечения жителей города в решение вопросов охраны окружающей среды и защиты экологии. Проект запущен в УрФО «Холдинговой компанией “Экологические системы”» и реализован компанией «Рифей» — региональным оператором по обращению с ТКО в Северном административно-производственном объединении Свердловской области. Соглашение предусматривает взаимодействие сторон с целью популяризации экологических привычек и формирования культуры обращения с ТКО.

В рамках совместной работы планируется проведение ESG-активностей для школьников и студентов, включая лекции, квизы и интерактивные игры, а также экологических фестивалей и мастер-классов по изготовлению различной продукции из вторсырья. Кроме того, стороны договорились об организации на территории Нижнего Тагила субботников, экоакций по высадке деревьев и плоггинг-забега.

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

«Сбербанк уже несколько лет внедряет принципы ESG в свою деятельность, взяв курс на устойчивое развитие. Одно из направлений нашей работы — экологические мероприятия и формирование культуры осознанного экоповедения. В компании «Рифей» мы видим надёжного, а, главное, увлечённого партнёра для объединения усилий в этой деятельности».

Артем Ткаченко, генеральный директор компании «Рифей»:

«Мысли о сотрудничестве были уже давно. У каждой из компаний есть опыт работы в сфере экологии. Банк много сделал по внедрению в своих офисах раздельного сбора и продвижению концепции экологичного офиса среди сотрудников. У нас есть опыт в создании игровых программ и уроков для школьников и молодёжи. Мы решили, что пришла пора обменяться наработками для создания совместных продуктов».