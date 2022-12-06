Сайты российских судов общей юрисдикции перестали работать

В России произошёл массовый сбой в работе сайтов судов общей юрисдикции. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского областного суда, проблема с сайтами возникла из-за технических неполадок на единой платформе ГАС «Правосудие» (Государственная автоматизированная система РФ), специалисты которой осуществляют техническую поддержку работы сайтов.

«Дело в том, что сайты судов размещаются на единой платформе ГАС “Правосудие”, техническую поддержку работы сайтов судов осуществляют именно специалисты этой платформы. Пока проблемы технического характера не будут исправлены техподдержкой, сайты судов не заработают. С такой проблемой столкнулись многие пользователи, эта проблема, вероятно, не только в нашем регионе на данный момент», — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.