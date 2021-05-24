Сайт праймериз «Единой России» «упал» в первый день голосования

Сайт предварительного голосования «Единой России», где 24 мая началось голосование по отбору кандидатов на выборы различного уровня, упал — при попытке зайти на сайт, чтобы проголосовать или просто посмотреть кандидатов, он выдаёт ошибку, пишет Znak.com.

Накануне в ЕР сообщили, что сайт праймериз подвергся ddos-атаке с нескольких тысяч IP-адресов.

«На сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксируются многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection. Системы защиты ER.RU оперативно сработали, оповестив администраторов департамента ИТ, и позволили обеспечить блокировку адресов атакующих», — заявили в ЕР.

В партии отметили, что системы защиты заносят всё новые и новые адреса в чёрный список.

Предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 мая. Результаты электронного голосования определит оргкомитет 1 июня.