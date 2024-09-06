Сайт и приложение за один день. Екатеринбургская IT-компания SalesKit создала удобный сервис для общепита и маркетплейсов и планирует стать лидером этого сегмента на рынке РФ

Мобильные приложения сегодня — неотъемлемая часть жизни. С их помощью миллионы людей ежедневно общаются, совершают покупки, отправляют деньги, вызывают такси. Екатеринбургская компания SalesKit занимается разработкой мобильных приложений и сайтов для сферы общепита и интернет-магазинов. С помощью платформы-конструктора, созданной SalesKit, любой предприниматель может запустить инструмент, специально разработанный под его задачи, всего за один день. В рамках совместного проекта агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес IT-технологии» мы поговорили с директором по маркетингу компании Алексеем Пономарёвым об особенностях работы в их сегменте рынка, конкуренции, успешных кейсах и многом другом.

«В теме разработки мобильных приложений мы уже более 10 лет. Мы начинали с персональной разработки под запрос заказчика. И за это время мы сделали много разных проектов, связанных как со сферой общепита, так называемой HoReCa, так и Екомом (электронная торговля, интернет-магазины). Кроме этого, естественно, делали и другие проекты. Когда мы работаем над каким-либо проектом, как правило, там есть основные элементы, которые постоянно повторяются. Например: каталог, личный кабинет, регистрация — каждый раз их приходилось писать повторно. А второй момент — это то, что когда мы берём персональный проект на разработку, то технически для нас в целом всё уже абсолютно понятно. Но сложность всегда была в том, что больше времени занимала коммуникация с командой заказчика. Потому что с его стороны присутствует от одного до нескольких человек, а ведь все люди разные, с разными мнениями, принципами, взглядами. Поэтому часто бывала такая ситуация, что мы уже готовы приступить к разработке, но у клиента возникают какие-то разногласия, что затягивало сам процесс. Поэтому мы давно думали, как бы нам сделать платформу, чтобы ключевые направления, модули уже были готовы и реализованы. А далее, если вдруг чего-то не хватает, мы бы это доработали. Знаете, как говорят: круто найти вечный двигатель или пассивный доход, который сам по себе постоянно увеличивается и приносит деньги. На самом деле так, к сожалению или к счастью, с точки зрения конкуренции не работает. Если выбрали какой-то проект, то его надо постоянно поддерживать, развивать и продвигать», — рассказывает Алексей Пономарёв.

По его словам, создатели платформы ориентировались и на опыт конкурентов, анализировали его, добавляли что-то своё. Алексей отмечает, что некоторые сервисы конкурентов, которые были созданы раньше SalesKit, уже ушли с рынка, так как перестали наращивать функционал. В SalesKit, наоборот, на это делают ставку, и за четыре года им удалось нарастить клиентскую базу и расширить спектр возможностей.

«В 2020 году идея создания сервиса и платформы была не новая, но мы подошли к ней по-своему. Например, кто-то просто копирует концепцию конкурента, а кто-то анализирует несколько приложений в своей сфере, направлении, находит полезные составляющие, которые нравятся пользователям в каждом приложении, и объединяет их в одно. Вот мы примерно идём по такой схеме. Перед тем как выйти на рынок, мы анализировали его, думали, в какую нишу пойти, чтобы было много клиентов и повторялся функционал, который можно использовать в каждом приложении. Несмотря на конкуренцию, рынок достаточно большой: огромное количество кафе, баров, ресторанов, столовых, тех, кто занимается доставкой. Также мы посмотрели на зарубежный рынок и увидели, что там тенденция тоже идёт к развитию приложений. Причём она шла начиная с 2014 года. Поэтому мы не боялись того, что будет сложно, так как понимали, как это сделать. Отмечу, что у нас было отдельное направление по персональной разработке приложений, поэтому даже если бы сервис не взлетел, то мы бы продолжили заниматься персональной разработкой. Но мы верили и понимали по цифрам и по фактам, что всё-таки это направление нужно, полезно. И лишь вопрос времени, когда мы сделаем весь необходимый функционал и заберём себе какую-то часть рынка», — говорит Алексей.

Он отмечает, что мобильное приложение — это инструмент для работы с клиентами, а не для привлечения новых. В последнем обновлении в сервисе SalesKit появилась реферальная система, благодаря которой мобильное приложение становится инструментом по привлечению и нового трафика. Это работает таким образом: довольные клиенты могут делиться ссылкой на приложение со своими знакомыми и друзьями, и если по их ссылке новые люди приходят и покупают, то обе стороны получают баллы. А заказчик программы получает новых клиентов.

«Есть компании, которые делают приложения только для Екома или для ниши HoReCa. Мы можем делать приложения как для тех, так и для других. Второй момент: не во всех компаниях функционал разделён по тарифам, как у нас. Соответственно, когда к нам приходит клиент, то у него всего лишь одна задача — понять, какой функционал ему необходим под его бизнес-процессы и задачи. Исходя из этого мы подбираем подходящий тариф, он его оплачивает и пользуется им целый год. А есть компании, которым нужно отдельно платить за публикацию приложения, заказы, определённое количество пользователей, обновления, отправку push-уведомлений», — делится Алексей.

В портфолио сервиса более 100 реализованных проектов. В основном в сфере HoReCa и Retail: доставка готовой еды, продуктов, овощей и фруктов, а также цветов. Среди интернет-магазинов в настоящий момент лидируют косметика и одежда.

«Буквально за неделю до 8 марта к нам приходит клиент и говорит, что ему нужно запустить мобильное приложение для продажи цветов до праздника. 1 марта мы провели подготовительную работу, обсудили все моменты, какие нужно делать с нашей стороны и с его. С 2-го числа мы активно начали заниматься запуском приложения. В итоге 4-го числа приложение уже было полностью наполнено и опубликовано. Мы фактически запустили его с нуля на нашей платформе. Когда клиент понимает, что он получает классный инструмент для развития бизнеса, в этом случае получается вот такая синергия. У нас есть отзыв от этого клиента, он написал, что всё прошло классно и они получили за 8 марта 230 заказов. Понятно, что мы не знаем, какой у них средний чек, но 100% только за этот праздник клиент окупил выбранный им максимальный тариф», — рассказывает Алексей Пономарёв.

Второй удачный кейс компании — это интернет-магазин овощей и фруктов. Неудобство заключалось в том, что сотрудники вносили заказы вручную, так как компания принимала их через мессенджеры. В результате после запуска приложения у интернет-магазина появились полностью автоматизированное получение заявок и настроенные зоны доставки со стоимостью, а также теперь все заказы автоматически попадают в программу для ведения бухгалтерии.

«Они ушли от рутинной работы и начали заниматься продвижением своего бизнеса. Третий наш кейс — компания, занимающаяся косметикой в сегменте B2B (бизнес-модель, в которой одна компания продаёт товар или услугу другой организации, а не конечному потребителю). У них два склада, и проблема заключалась в том, что клиенты, когда заходили к ним на сайт, смотрели информацию только на одном, а на другой склад не переключались. Из-за этого товар, который у них был на другом складе, долго не покупали. Что мы сделали: после запуска мобильного приложения разместили на главной странице баннер с товаром, который плохо покупали. И в итоге то, что лежало полгода, они продали за две недели. Благодаря приложению они, во-первых, вернули замороженные деньги. Во-вторых, естественно, заработали», — говорит директор по маркетингу SalesKit.

Также с помощью приложения предприятию можно получать обратную связь от клиентов. Например, федеральная компания, занимающаяся кейтерингом, обратилась в SalesKit с этим запросом. Ранее мнения заказчиков о качестве продукции и других дополнительных параметрах собирал большой штат операторов, которые прозванивали и вносили информацию вручную. Для компании это невыгодно, у неё был достаточно большой фонд оплаты труда, также не стоит исключать человеческий фактор, который может существенно повлиять на всю статистику в целом. SalesKit запустил для кейтеринговой компании приложение для автоматизации обратной связи, благодаря которому любой их пользователь может выбрать предприятие, на котором он работает, и оставить отзыв. Теперь заказчик автоматически получает информацию и обрабатывает её.

«А последний кейс — это скорее некая тенденция, я бы так назвал, когда клиенты, которые запускали приложение на другой платформе, захотели чего-то большего и перенесли его к нам. Например, не все наши конкуренты могут сделать доработку, потому что они купили готовый конструктор и просто продают его как бизнес либо просят деньги за каждую доработку. Некоторые даже пытаются переубедить клиентов в том, что это вообще не нужно и нет необходимости в новом функционале. Мы такие истории тоже слышали. Бывают также подводные камни: сайт и приложение могут быть хороши, но они сделаны не на самом популярном языке программирования. В дальнейшем, когда компания, которая делала приложение, например, перестаёт существовать, бизнесмены приходят в другую с запросом о дальнейшем развитии инструмента. Но, к сожалению, им могут отказать по причине того, что код написан плохо или с этим языком новая платформа не работает. В общем, есть нюансы, достаточно сложные, поэтому многие просто переходят на готовое решение, чтобы не держать у себя в штате специалистов и просто передать инструмент профессионалам, а самим заниматься контентом и его продвижением», — рассказывает Алексей.

Он вспоминает, что, когда в 2022 году из магазинов Google Play и App Store стали исчезать приложения, многие компании начали обращаться к ним за помощью. SalesKit удалось перенести приложения заказчиков на свой аккаунт, тем самым сохранив их размещение на площадках, не потеряв пользователей.

«Были в то время платформы, которые начали говорить о том, что из-за санкций они не могут публиковать приложения в Google Play или App Store, предлагая аналоги. Понятно, что компаниям не хотелось на них переходить и терять своих пользователей. Мы перенесли приложение сначала на наши аккаунты, а после этого обновили его. По сути, для пользователей получилось такое бесшовное обновление: сначала был один функционал, а с утра — уже другой. Если мы говорим про наш некий лозунг “запустите приложение за один день”, то это действительно так. Но здесь важно отметить, что всё зависит от того, какие у компании бизнес-процесс, бизнес-модель и количество товаров. Если около 100 товаров, то можно спокойно, попивая вкусный чай, наполнить приложение за два часа. После этого мы его сразу отправим на публикацию в магазин приложений. Если Google Play или App Store сразу пропустит его, то за один день вы получите мобильное приложение. По поводу сайта ещё проще, нам со стороны клиента нужен только домен, поэтому его можно запустить даже быстрее. Самый минимальный тариф у нас — 4990 рублей в месяц. А если посчитаем в день, то это дешевле, чем чашка кофе. На самом деле, далеко не все компании могут заплатить за наполнение приложения, но одновременно с этим у всех есть возможность сесть в свободное время и наполнить приложение самостоятельно, потому что панель управления простая, интуитивная и понятная. В каждом разделе элементы повторяются», — говорит он.

В SalesKit планируют стать узнаваемыми на мировом рынке разработки мобильных приложений.

«Первое, что хочется в дальнейшем, — это стать компанией № 1 в своём сегменте, и в идеале бы не только в России. Нам принципиально важно, чтобы в первую очередь клиент был максимально доволен. А если мы будем занимать лидирующие позиции, то, естественно, у нас вырастет оборот, прибыль и мы будем узнаваемы на рынке разработки мобильных приложений», — делится Алексей Пономарёв.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются IT-технологиями. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели смогут рассказать большой аудитории о своих компаниях, создаваемых ими продуктах и услугах в сфере IT и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме коротко расскажите о вашей компании: как долго работаете на рынке IT, наиболее интересные реализованные проекты, в чём ваши конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес IT». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».