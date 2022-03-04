Саундтреки из фильмов Тарковского, Спилберга и Копполы прозвучат в органном зале Нижнетагильской филармонии

19 марта в 17:00 в органном зале Нижнетагильской филармонии, который располагается в музее изобразительных искусств Нижнего Тагила, состоится необычный концерт. Лауреаты международных конкурсов органистка Наталья Воронина и скрипачка Татьяна Рожнева исполнят саундтреки из известных фильмов. Концерт пройдёт в рамках большого фестиваля «Мой Бах» (12+).

Напомним, второй сезон подряд Нижнетагильская филармония проводит фестиваль, посвящённый великому композитору Иоганну Себастьяну Баху. Фестиваль посетят известные музыканты из Москвы и Екатеринбурга.

На открытии фестиваля 15 марта в филармонии пройдёт сольный концерт пианиста Никиты Мндоянца из Москвы (12+). Во второй день фестиваля, 19 марта, в органном зале состоится концерт «Бах в кадре» (12+). Как отмечают в филармонии, великий композитор вдохновлял многих творцов, среди них — создатели известных кинолент. Музыка, использованная в фильмах «Зеркало» (18+), «Солярис» (18+), «Рассекая волны» (18+), «Английский пациент» (18+), «Талантливый мистер Рипли» (18+), «Список Шиндлера» (18+), «Крёстный отец» (18+), прозвучит в исполнении духового органа.

Фестиваль «Мой Бах» пройдёт с 15 по 31 марта в Нижнем Тагиле. Одна из целей фестиваля — познакомить широкий круг слушателей с творчеством великого композитора, его предшественников и последователей. Иоганн Себастьян Бах предстанет и как гений органной музыки, и как главный музыкальный герой эпохи барокко, и как тонкий знаток оркестра, и как великий шутник, и как автор саундтреков.

Билеты на концерты фестиваля можно приобрести в кассах или на сайте Нижнетагильской филармонии.