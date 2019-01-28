Саратовскую чиновницу уволили после отправки учителей на уборку снега

Начальник отдела образования администрации Октябрьского района Саратова уволена после того, как в местной школе учителей заставили убирать снег на субботнике, пишет РБК.

По итогам проверки в мэрии установили, что руководство школы и чиновники приняли «самостоятельные решения, которые привели к недопониманию и возникновению данной проблемы». Директору школы № 95 и заместителю главы администрации объявили выговоры.

«Ставить невыполнимую цель и требовать от своих подчинённых невозможного — корень подобных казусов. В любом деле необходимо руководствоваться предписанными нормами и здравым смыслом», — приводятся в сообщении слова мэра Саратова Михаила Исаева.

По его словам, руководитель должен был оценить условия работы своих подчинённых, а именно погодные условия, инвентарь и объёмы работ. Он добавил, что директор и чиновники вместо того, чтобы проработать вопрос и проконтролировать его выполнение, поручили исполнение своих обязанностей третьим лицам.

Накануне стало известно, что в Саратове учителей заставили в мороз выйти на субботник и убирать снег в мешки для строительного мусора. В мэрии города рассказали, что из-за сильного снегопада дворники не справлялись с уборкой самостоятельно, поэтому к работам привлекли учителей. Тогда в школе отменили занятия, однако у учителей был рабочий день.