«Сапсёрфинг — это возможность открыть Урал с другой стороны, узнать его историю и природу». Тагильский предприниматель рассказал, как превратил любимое увлечение в популярный вид отдыха 

Постепенно набирающие популярность прогулки на сапбордах добрались до Нижнего Тагила недавно, прошлым летом. В России подобный вид досуга (дословный перевод — «стоя с веслом на доске») развивается с 2012 года, а в Свердловской области спортивное развлечение появилось в 2018 году. Одним из первых водные прогулки на сапах в нашем городе стал проводить Денис Смышляев — предприниматель, резидент туркластера «Гора Белая». Его команда «САП сёрфинг в Нижнем Тагиле и на Урале» также организует сплавы по рекам Свердловской области: Чусовой, Тагилу и Нейве. Мы поговорили с бизнесменом о развитии сапсёрфинга в Нижнем Тагиле в рамках совместного спецпроекта АН «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства «PRO бизнес».

Денис Смышляев в туризме давно. После увлечения походами в студенчестве он более 10 лет работал инструктором на сплавах по Чусовой. С друзьями сплавлялся на каяках и сапах, а в прошлом году решил закупить доски и начать обучать этому жителей города. Вместе с ним на прогулки на сапах с тагильчанами отправляются ещё четыре тренера. Все они занимаются инструктажем начинающих сапсёрферов в свободное от основной работы время. Инструкторами вместе с Денисом работают его супруга Ольга Смышляева и друзья Александр Чесноков, Дмитрий и Ольга Бешкаревы.

Денис Смышляев, организатор прогулок на сапах в Нижнем Тагиле

«С ребятами мы знакомы уже очень много лет, занимались вместе водным туризмом. Эта история тянется ещё со студенческих времён. Сначала мы ходили в простые походы, потом уже отправлялись в категорийные, разного уровня сложности. В нашей команде практически все участники являются кандидатами в мастера спорта по водному туризму. Все хоть и молодые, но уже с большим опытом туризма. За плечами ребят на катамаранах и каяках пройдены маршруты 5-й и 6-й, высшей категории сложности на Алтае, Кавказе, в Карелии, Казахстане и многих других местах. Также мы не раз занимали призовые места на чемпионате РФ», — рассказывает Денис.

Вместе с командой сапсёрферов Нижнего Тагила жители и гости города могут покататься на сапбордах по Тагильскому и Муринским прудам. Самые популярные точки старта — пляж у гостиницы Demidov Plaza и парк имени Бондина. Весной ребята катаются в парке «Народный», когда вода в реке Тагил поднимается достаточно высоко. Иногда организуют прогулки на Выйском пруду. Самым любимым местом, делится Денис, для них остаётся Черноисточинский пруд, который сапсёрферы с любовью называют Чёрным морем. На Черноисточинском пруду туристам предлагают взять экскурсионную прогулку на сапах с гидом.

«Доски мы закупили в прошлом году весной и на следующий же день, как они пришли, отправились на реку Тагил. Тогда ещё везде лежал снег, но река уже вскрылась. Так как мы занимались туризмом, то большинство водоёмов города хорошо знаем. И если разбудить меня ночью, я с лёгкостью расскажу, где и что находится на Чусовой и на любых других наших реках», — улыбается Денис.

В пригороде можно отправиться в посёлок Ленёвка, на Чусовую или водоёмы в посёлке Уралец, где раньше были горные выработки. Последнее место, говорит Денис, напоминает своими видами Карелию.

«Ответственный за безопасность — Смышляев Егор Денисович, мой сын. Это наш главный тестировщик всех систем, ему четыре года. Кататься с детьми на сапах можно легко. Доска как раз рассчитана на взрослого и ребёнка. С 6 лет дети спокойно могут кататься час или полтора, но если ребёнок младше, то он выдерживает, как правило, около получаса», — говорит тагильчанин.

Покататься на сапах приходят и люди старшего поколения. Так, среди клиентов Дениса есть 60-летние пенсионерки, которые без трудностей и с удовольствием проводят время на доске. Денис называет прогулки на сапах «ленивым спортом», которому не нужен ветер. Маршруты ребята могут корректировать в зависимости от погодных условий. Смотрят, откуда направлены воздушные потоки, и идут вначале против ветра, а обратно уже возвращаются легко.

В прошлом сезоне, говорит Денис, на сапах в Нижнем Тагиле покатались около тысячи человек. Только пять из них не осмелились встать на доску, но все обещали вернуться и попробовать в следующем сезоне. Больше всего предпринимателю нравятся полуторачасовые прогулки, когда люди постепенно привыкают к доске, боятся, но встают, а через время понимают, как управлять своим водным средством передвижения, и начинают кайфовать.

Бизнесом своё дело Денис называть не берётся. Для него это любимое хобби, которое базируется на большом желании приобщить как можно больше тагильчан к водным видам спорта и физической культуре.

«Если бы я воспринимал это как бизнес, то я этим не стал бы заниматься. Это такое хобби, которое немного монетизировано. Но тем не менее я постоянно учусь. Сейчас прохожу повышение квалификации, по итогу получу диплом государственного образца. Также проходил курсы для предпринимателей в центре “Мой бизнес”, получил много полезных знаний. Для меня это всё важно», — делится Денис.

В прошлом году ребята участвовали в качестве партнёров в соревнованиях «Открытие водного сезона» турклуба «Азимут», фестивале «Тагильский калейдоскоп», открытии сплавов на Чусовой, проводили показательные выступления на фестивале Funny Hills в Черноисточинске, соревновались с другими сапсёрферами на Viz Sup Fest Ural Surf в Екатеринбурге, а также организовывали благотворительную прогулку совместно с фондом «Живи, малыш». В этот летний сезон ребята планируют повторить все эти мероприятия, но задумали и несколько новых акций, которые анонсируют в ближайшее время.

«Наша миссия — сделать достаточно молодой вид спорта и отдыха популярным, доступным и безопасным для большого количества населения и гостей региона. Хочется показать город с другой стороны, убедить, что отдыхать можно экологично, без вреда для себя и окружающей природы. И в то же время рассказать историю наших мест, ведь раньше реки были “дорогами”, с них началось освоение и дальнейшее развитие Урала», — рассказывает предприниматель.

Денис Смышляев мечтает создать тусовку любителей сапов в Нижнем Тагиле. Вспоминает большой фестиваль в Санкт-Петербурге, куда съезжаются любители волны, чтобы поплавать по каналам. Денис говорит, что хотел бы организовать что-то подобное и в нашем городе. Также в планах тагильчанина — завершение строительства кемпинга в туркластере «Гора Белая».

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