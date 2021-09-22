Самый знаменитый киноклуб Нижнего Тагила открывает 17-й сезон

Клуб «Киногурман» кинотеатра «Красногвардеец» приглашает тагильчан на премьерный показ фильма «Сюзанна Андлер» (16+). Картина режиссёра Бенуа Жако откроет 17-й сезон «Киногурмана», в котором ценители авторского кино смотрят и обсуждают свежие и классические киноленты. Первая встреча клуба и показ фильма пройдут 23 сентября в 18:00.

«На “Киногурмане” мы говорим о человеческой душе и смотрим хорошее кино. Я стараюсь выбирать такие картины, которые затрагивают вечные темы и актуальны в любое время. Глубокое, вдумчивое и интересное общение — это то, ради чего мы собираемся. Сейчас этого не хватает людям, как мне кажется», — говорит бессменная ведущая клуба «Киногурман» Ирина Бакуменко.

Картина рассказывает историю любви молодого мужчины и опытной женщины гораздо старше его. Автор пьесы Маргерит Дюрас известна как сценарист, режиссёр, актриса, лауреат Гонкуровской премии и номинант на премию «Оскар» за лучший сценарий. По словам режиссёра фильма Бенуа Жако, встреча с Маргерит стала поворотным пунктом в его профессиональном пути.

Добавим, что, помимо «Киногурмана», в муниципальном кинотеатре Нижнего Тагила проводятся встречи учебно-дискуссионного клуба «Кинокритика», который появился в 2020 году. На них зрители также обсуждают кино и делают кинематографический разбор вместе с членом Гильдии неигрового кино и телевидения Виталием Скоревым.