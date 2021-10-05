Самый влиятельный искусствовед России прочитает лекцию в Нижнем Тагиле

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 9 октября в 17:00 состоится лекция известного российского искусствоведа Кирилла Светлякова (12+). Лауреат государственной премии «Инновация 2020», один из самых влиятельных людей в российском искусстве по версии изданий «Артхроника», «Артгид», «Artnewspaper Russia» расскажет о метаморфозах советского искусства.

Кирилл Светляков — кандидат искусствоведения, исследователь, преподаватель и художественный критик, ведущий научный сотрудник и куратор Третьяковской галереи. С 2008 года — директор Образовательно-исследовательского центра по изучению русской культуры ХХ века им. А. Г. Тышлера в составе факультета истории искусств Российского государственного гуманитарного университета. Его лекция в Нижнем Тагиле приурочена к закрытию выставки Александра Закирова «Тагильская школа. Художники и явления» (12+) в креативном кластере «Самородок». 9 и 10 октября — последние дни работы проектов Уральской индустриальной биеннале в Нижнем Тагиле.

«Искусство советского периода, равно как и весь советский проект, до сих пор остаётся предметом самых острых дискуссий. Оно имеет долгую историю и переплетение множества феноменов, которые зачастую противоречат или даже отрицают друг друга. В настоящее время предпринимаются попытки подверстать советское искусство под западную модель и выбросить всё, что ей не соответствует. Приглашаем разрешить дилемму элитарного и массового в советском искусстве», — говорят организаторы выставки.

Попасть на лекцию можно по предварительной регистрации по ссылке. Вход бесплатный.