Самый молодой актёр в истории Нижнего Тагила. Саша Мещангин, которому всего два года, сыграл роль маленького Никиты Демидова в спектакле драмтеатра

Саша Мещангин, которому всего два года, вышел на сцену Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка в минувшее воскресенье, 27 августа. Он сыграл в спектакле «Демидовы. Версия» (16+) юного Никиту Демидова.

По отзывам зрителей, ребёнок сделал это вполне профессионально, что неудивительно, ведь Александр растёт в театральной семье. Его папа — актёр Нижнетагильского театра драмы Василий Мещангин. Старший сын Василия, Никита Мещангин, — студент Нижнетагильского колледжа искусств, в этом же спектакле он играет солдата.

Раньше в роли маленького Никиты Демидова был занят сын актрисы театра Екатерины Борисенковой Владик, но сейчас он вырос и уже не может исполнять роль маленького ребёнка. А Саша Мещангин, выйдя на сцену в два года, стал самым молодым актёром в истории нашего театра.