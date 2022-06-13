Самый богатый директор школы в Нижнем Тагиле за прошлый год заработал 2,7 млн рублей 

Администрация Нижнего Тагила опубликовала сведения о доходах и имуществе руководителей образовательных и дошкольных муниципальных учреждений города. Так, за 2021 год самый высокий доход среди 73 коллег задекларировала руководитель лицея № 39 Нелли Сайфетдинова, он составил 2,7 млн рублей. Директор также владеет квартирой в 73 «квадрата» и автомобилем Mazda.

На втором месте по заработку среди директоров школ — руководитель школы № 32, депутат гордумы Галина Масликова. Её доход составил 2,4 млн рублей. В собственности депутата земельный участок, жилой дом и 1/6 доли в квартире. Супруг Галины Масликовой владеет ещё одним земельным участком и жилым домом, кроме того, в его собственности несколько автомобилей: Toyota Land Cruiser 200, Peugeot 308 и два прицепа.

На третьем месте в списке самых богатых руководителей образовательных учреждений — директор школы № 23 Ольга Быстрова, она задекларировав доход в 2,3 млн рублей. Она владеет 1/2 доли квартиры в 50 «квадратов», которая находится в совместной с супругом собственности.

Чуть меньше заработал директор кадетской школы № 21 Алексей Казаринов. В прошлом году он получил доход в 2,18 млн рублей. В его собственности — автомобиль Kia Rio, две квартиры общей площадью 95 кв. метров, приусадебный участок в 20 соток и дом.

На пятом месте — руководитель Политехнической гимназии Елена Дьячкова, её доход составляет 1,98 млн рублей за год. Она владеет долями в двух квартирах.

Декларации с доходами меньше миллиона рублей подали 27 директоров. Так, самым бедным руководителем в 2021 году стала директор школы № 12 в Усть-Утке Вера Селиванова, её доход составил 455 тысяч рублей. Небольшой заработок оказался у директора Центра образования № 1 Елены Кузнецовой — 480 тысяч рублей и руководителя школы № 70 Татьяны Николаевой, которая заработала 484 тысячи рублей.

Среди руководителей детских садов наибольший доход задекларировала директор МАДОУ «Детство» Надежда Шадрина — 1,7 млн рублей. В её собственности находятся Toyota RAV4, квартира почти в 50 «квадратов» и 1/2 доли в квартире. Её супруг задекларировал доход в 237 тысяч рублей. Он владеет земельным участком и жилым домом площадью 60 кв. метров.

Второе место занимает директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова, её заработок составил 1,6 млн рублей. Она владеет двумя земельными участками площадью около 12 соток, жилым домом в 28,5 кв. метров и гаражом, а также в её собственности есть 1/2 доля в квартире в 41 кв. метр. Помимо недвижимости, директор владеет автомобилем Toyota RAV4. Супруг Елены Городиловой задекларировал доход в 473 тысячи рублей. У него есть квартира площадью 31 «квадрат» и надувная лодка.

На третьем месте — руководитель МАДОУ «Солнышко» Елена Юрченко, её доход составил 1,6 млн рублей. В её собственности земельный участок, квартира 47,5 «квадрата», 1/2 доли квартиры совместно с супругом. Муж помимо квартиры владеет гаражом и автомобилем Chery Tiggo.

Чуть меньше доход директора МАДОУ «Маячок» Надежды Давыдовой, она задекларировала 1,2 млн рублей. В её собственности три квартиры общей площадью около 165 «квадратов». Супруг владеет земельным участком, жилым домом площадью почти 61 кв. метр и автомобилем Great Wall.

Наименьший доход за прошлый год задекларировала руководитель МАДОУ «Гармония» Наталья Плохих. Она заработала 1,1 млн рублей. В её собственности два земельных участка общей площадью почти 12 соток, жилой дом в 48 «квадратов», квартира в 55 «квадратов» и автомобиль Lada.