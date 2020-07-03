Самым высокооплачиваемым муниципальным руководителем в Нижнем Тагиле стал директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев

В Нижнем Тагиле муниципальным руководителем с самой большой заработной платой оказался директор МУП «Тагилдорстрой». С февраля 2019 года эту должность, напомним, занимает Игорь Васильев. В прошлом году его средняя зарплата составляла 182,3 тысячи рублей. Данные указаны в документе о среднемесячном доходе муниципальных руководителей и их заместителей, опубликованном на официальном сайте города.

На втором месте по размеру заработной платы оказался директор МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Сейчас учреждением руководит Борис Моров. В прошлом году зарплата главы СЗГХ составляла 156,5 тысячи рублей. Чуть меньше зарабатывал депутат Нижнетагильской гордумы и директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов. Он получал 131,4 тысячи рублей. Замыкают топ-5 муниципалов по самым высоким зарплатам глава спортшколы олимпийского резерва «Юпитер» (с марта 2019 года пост занимает Александр Долгоруков) с доходом в 122,3 тысячи рублей и директор Центральной городской библиотеки Наталья Якимова (зарабатывала около 120,17 тысячи рублей).

Более 100 тысяч рублей в прошлом году также получали руководители «Горэнерго-НТ» (118,1 тысячи рублей), спортшколы «Юность» (почти 117 тысяч рублей), Нижнетагильской филармонии (115,3 тысячи рублей), политехнической гимназии (114,3 тысячи рублей), школы № 95 (почти 112 тысяч рублей), музея-заповедника «Горнозаводской Урал» (почти 107,7 тысячи рублей), МАДОУ «Радость» (107 тысяч рублей), «Тагилгражданпроекта» (104,6 тысячи рублей), «Единого учётного центра» (104,4 тысячи рублей), «Сигнал-3» (103,2 тысячи рублей) и гимназии № 18 (101,2 тысячи рублей)

Самая маленькая зарплата была в 2019 году у директора «Городской станции юных техников». Он получал 30,5 тысячи рублей.