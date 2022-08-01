Экономика

Самым богатым депутатом ЗакСо Свердловской области от Нижнего Тагила за 2021 год стал Владимир Рощупкин

01.08.2022 12:45
Самым богатым депутатом ЗакСо Свердловской области от Нижнего Тагила за 2021 год стал Владимир Рощупкин

Исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин возглавил список самых богатых депутатов регионального Заксобрания от Нижнего Тагила за прошедший год. Так, в 2021 году Владимир Рощупкин задекларировал 15,07 млн рублей. В его собственности два земельных участка общей площадью 118 тысяч кв. метров, гараж, недостроенный дом, снегоболотоходы, автоприцепы и автомобиль УАЗ. Его супруга владеет тремя земельными участками, жилым домом, двумя квартирами, гаражом и двумя автомобилями Mercedes-Benz GLS 400. Отметим, что в 2020 году доход депутата составил 20,2 млн рублей.

Директор «Нижнетагильского холодильника» Вячеслав Малых занимает второе место, он задекларировал 9,6 млн рублей. При этом в 2020 году Малых, будучи депутатом городской думы, занял первое место среди тагильских парламенатриев с доходом 7,7 млн рублей. Сейчас в собственности депутата находится только гараж и автомобили, совместно с супругой он владеет жилым домом с земельным участком площадью 2683 кв. метра. Остальные четыре земельных участка, которые ранее были в его собственности, теперь переписаны на супругу. Помимо них, она владеет нежилыми зданиями площадью 2537 кв. метров, ангаром, мини-котельной, трансформаторной подстанцией, гаражом, местом для автомобиля и собственной квартирой. В автопарке у Вячеслава Малых по-прежнему BMW X5 и грузовой автомобиль ГАЗ. 

Третье место среди представителей Нижнего Тагила занимает лидер профсоюза ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев. Его доход составил 6,8 млн рублей. Он владеет земельным участком площадью 2500 кв. метров и жилым домом в 413 «квадратов». Супруга депутата владеет двумя квартирами площадью 80,6 кв. метра, двумя гаражами и автомобилем Lexus RX 300. В 2020 году доход депутата равнялся 6,5 млн рублей.

Наименьший доход среди областных депутатов показал Вячеслав Погудин, задекларировавший 5,6 млн рублей. В его собственности единственная квартира площадью 73,2 кв. метра, взята в ипотеку. Также в декларации указан доход его супруги — 130 тысяч рублей. В 2020 году председатель комитета по социальной политике также задекларировал около 5 млн рублей.

Отметим, что самым богатым народным избранником в Законодательном собрании стал зампредседателя Виктор Маслаков, задекларировавший более 150 млн рублей, а самым бедным оказался член партии КПРФ Николай Коробейников, чей годовой доход составил 290 тысяч рублей.

 

Фото: администрация Нижнего Тагила
Copyright
Telegram mstrok.ru