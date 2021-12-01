Самолёты из Челябинска из-за ЧП на посадочной полосе временно направляют в аэропорт Екатеринбурга 

Утром 1 декабря самолёты, летевшие в Челябинск, приземлились в Кольцово из-за ЧП в челябинском аэропорту Баландино, сообщает E1.ru. Сегодня при посадке рейса UVT 567, следовавшего из Казани в Челябинск, самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на 10 метров. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

«Причины произошедшего выясняются. Воздушное судно уже отбуксировано на место стоянки. Сейчас аэропорт готовится к возобновлению работы, с 8 часов утра начнётся отправка всех задержанных рейсов. Всего 9 рейсов задержано», — прокомментировала пресс-секретарь челябинского аэропорта Елена Светлова.

Из-за происшествия аэропорт временно перестал принимать рейсы. За час с небольшим Кольцово пришлось принять 6 самолётов, которые не смогли долететь до Баландино.

«Мы летели из Питера в Челябинск. Нам сообщили, что в Челябинске самолёт выкатился за пределы полосы. Аэропорт никого не принимает. Мы приземлились в Екатеринбурге. Просидели в самолёте, далее нас депортировали в аэропорт. Рейсы переносят каждый час. Никто не знает, когда мы улетим», — написал один из пассажиров в своём Instagram.

Отметим, что 1 декабря на почту челябинского аэропорта пришло письмо о минировании взлётно-посадочной полосы. Сообщение поступило в 09:45. Сейчас информацию проверяют, рассказали в министерстве дорожно-транспортного хозяйства региона.

Челябинская транспортная прокуратура начала проверку происшествия.