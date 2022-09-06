Самолёт «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Кольцово

В Екатеринбурге самолёт Airbus A-320 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку из-за технической неисправности шасси. Авиалайнер выполнял рейс по маршруту из Екатеринбурга в Сочи сегодня в 08:08. Неполадка вскрылась сразу после взлёта, поэтому самолёт был вынужден вернуться в аэропорт, предварительно выработав всё топливо для безопасности. Посадка прошла успешно, для пассажиров был подготовлен резервный борт.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, на борту авиалайнера находились 162 пассажира, в том числе шесть детей и шесть членов экипажа. Опасный груз отсутствовал. В данный момент ведётся проверка.