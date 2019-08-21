Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Оренбурге из-за проблем с сердцем у пассажира

Утром 21 августа самолёт «Уральских авиалиний» рейсом Душанбе — Жуковский экстренно сел в Оренбурге, пишет E1.ru.

Как рассказали в авиакомпании, находившейся на борту 13-летней девочке стало плохо с сердцем. Командир корабля принял решение садиться в ближайшем аэропорту.

«Пассажирку у трапа встречала реанимационная бригада скорой медицинской помощи, она была срочно госпитализирована», — сообщили представители перевозчика.

Напомним, 15 августа самолёт «Уральских авиалиний» аварийно сел в кукурузном поле в Подмосковье. Решение о посадке принял капитан судна Дамир Юсупов после того, как у самолёта отказали оба двигателя из-за столкновения с птицами при взлёте. Позже Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину были присвоены звания Героев России, остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.