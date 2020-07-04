Самолёт Светланы Медведевой совершил посадку в Барселоне, несмотря на коронавирусные ограничения

Самолёт, на котором передвигается супруга зампредседателя Совфеда Светлана Медведева, 4 июля приземлился в Испании. Как пишет «МБХ медиа» со ссылкой на данные сервиса ADS-B Exchange, борт Bombardier Global 5000 с номером M-SKSM, вылетел из московского аэропорта Внуково в 8:53 (мск), а в 12:48 совершил посадку в Барселоне.

По информации издания, в июне бизнес-джет Медведевой уже дважды летал на Кипр, а также в Латвию и Германию, несмотря на ограничения, введённые с угрозой распространения коронавируса.

По данным СМИ, самолёты, связанные с главами госкомпаний и близким окружением президента РФ Владимира Путина, продолжают летать за границу в период карантина. Ранее сообщалось о бизнес-джетах Игоря Сечина, Аркадия Ротенберга, Игоря Шувалова.