Самая высокооплачиваемая вакансия февраля в Нижнем Тагиле — заведующий неврологическим отделением

В феврале 2024 года в Нижнем Тагиле работодатели предлагают самую высокую зарплату заведующему неврологическим отделением — от 100 тысяч рублей в месяц, следует из данных сервиса SuperJob. Рейтинг составляли для городов с численностью населения до 500 тысяч человек, была проанализирована 31 тысяча вакансий.

Второе место занимает вакансия заведующего пекарней. Компания — крупная розничная сеть. Сотруднику обещают оплату до 75 тысяч рублей, а также кэшбэк за покупки в магазинах сети, скидки на продукцию собственного производства и развоз на такси в вечернее время. Далее идёт вакансия супервайзера группы активных продаж с опытом работы от 1 года. Ему готовы платить от 70 тысяч рублей, обещают обучение, премии и бонусы.

Также в рейтинг вошла вакансия слесаря-сборщика металлоконструкций — от 60 до 100 тысяч рублей, питание, компенсация проезда и жильё. На пятом месте — руководитель регистратуры в лечебно-реабилитационном центре. Ему обещают зарплату от 50 тысяч рублей.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в феврале — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.