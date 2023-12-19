Самая высокооплачиваемая вакансия декабря в Нижнем Тагиле — врач ультразвуковой диагностики

В декабре 2023 года в Нижнем Тагиле работодатели готовы предложить самые высокие зарплаты врачам ультразвуковой диагностики и банковским менеджерам по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса. Таким специалистам обещают зарплату от 100 тысяч рублей, следует из опроса сервиса SuperJob. Рейтинг составляли для городов с численностью населения до 500 тысяч человек.

Далее идёт вакансия финансового специалиста в банке, которому готовы платить от 90 тысяч рублей.

Также в рейтинг вошла вакансия автомеханика по ремонту автомобилей в автомобильном холдинге, его зарплата может составлять от 80 тысяч рублей. Замыкает перечень вакансия врача-эндоскописта. Ему обещают зарплату от 70 тысяч рублей.

Вакансии врачей являются одними из наиболее высокооплачиваемых в Нижнем Тагиле, Твери, Туле, Пскове, Чебоксарах и Сочи.