Садоводы обеспокоены массовой вырубкой деревьев в районе Анатольской под Нижним Тагилом

Садоводы, чьи участки находятся в районе посёлка Анатольская, обратили внимание на массовую вырубку древесины. Читатель АН «Между строк» Олег считает, что под предлогом вырубки обгоревших деревьев работники могли спилить и вполне живые столы.

«Говорят, что сгоревший лес спиливают после пожара, но некоторые деревья кажутся вполне здоровыми. Сложили брёвна по обе стороны основной дороги до Анатольской, а если случайно эти брёвна скатятся на кого-нибудь, кто отвечать будет?» — задаётся вопросом тагильчанин.

Напомним, в январе 2024 года в Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений в районе Ленёвского водохранилища. Уголовное дело, о котором идёт речь, было возбуждено по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Статья предусматривает ответственность в виде штрафа, обязательных, исправительных или принудительных работ, а также лишение свободы до двух лет. После того как поручение Бастрыкина получило огласку, склады вырубленной древесины в районе деревни Анатольской загорелись.