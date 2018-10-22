S7 предупредила власти об угрозе остановки работы крупнейших российских авиакомпаний

Российские авиакомпании могут прекратить работу в случае, если правительство потребует перенести в Россию серверы для бронирования и продажи билетов и для регистрации пассажиров на рейсы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо гендиректора авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну.

Объедков предупредил о возможных последствиях предложения Минтранса, подготовившего проект постановления правительства, по которому серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, следует перенести в Россию с 1 января 2020 года. Документ предполагает, что провайдером системы бронирования сможет стать только российское юридическое лицо.

Глава «Сибири» считает, что перевозчики не смогут выполнить эти требования без потерь.

У трёх крупнейших российских авиакомпаний иностранные провайдеры систем бронирования. У «Аэрофлота» это американская Sabre, у S7 — швейцарская SITA, но группа начала переходить на услуги испанской Amadeus. У «Уральских авиалиний» — Amadeus. Лоукостер «Победа» сотрудничает с американской Navitair. «Ютейр» и почти все остальные российские авиакомпании работают с российской «Сирена-трэвел», пишут «Ведомости». «Азимут» работает c Национальной системой бронирования (НСБ), которую разработал «Ростех» вместе с аэропортом Внуково.

Реализация предложения Минтранса грозит авиакомпаниям либо полной остановкой работы, либо долгим и дорогим переходом в другие системы бронирования, предупредил Объедков. Он добавил, что основные российские провайдеры не отвечают требованиям авиакомпаний.

По словам менеджеров «Сирена-трэвел» и НСБ, российские компании не могут обеспечить работу перевозчиков в альянсах, таких как Sky Team, в который входит «Аэрофлот», и One World, в который входит S7. Однако за год системы можно будет доработать, заверили собеседники издания.

Кроме того, S7 потеряет возможность взаимодействовать с партнёрами по One World, иностранные компании-партнёры не смогут продавать билеты на внутренние рейсы S7, в результате в год S7 потеряет не менее 5 миллиардов рублей выручки, говорится в письме Объедкова.