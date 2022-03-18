«С утра отводила дочь в сад и садилась шить». Четыре вдохновляющие истории тагильчанок, открывших бизнес в декрете 

Считается, что в декрете, сидя дома с ребёнком, женщина должна посвящать всё свое время семье. Но далеко не все молодые мамы с этим согласятся. Так, журналист АН «Между строк» Диана Дубинина, родив дочь, занялась вязанием. Сначала она вязала крючком, потом перешла на спицы, а позже купила вязальную машину и начала изготавливать на заказ носки, шапки, одежду. Поэтому у Дианы появилась идея этого текста — она решила выяснить, как рождение ребёнка влияет на творческий потенциал женщины и почему всё больше молодых мам Нижнего Тагила начинают осваивать новые профессии или открывать бизнес сразу после выхода в декретный отпуск.

«Женщины по своей природе — отдающие. Они отдаются детям, мужу, а себе практически ничего не остаётся. Чтобы восстановить внутренний ресурс, необходимо отдохнуть, переключиться с быта, детей на что-то другое. Этим “другим” часто оказывается своё дело, которое приносит чувство реализованности, которой тоже часто не хватает женщине в декрете. Вообще у молодой мамы зачастую происходит перепрошивка мышления, внутренняя трансформация, благодаря которой она понимает, что хотела бы заниматься чем-то другим, а не тем, чем занималась до декрета», — отвечает на вопрос, как меняется у женщины восприятие себя и своей жизни после родов, психолог и блогер Дарья Алексеевская.

Анна, мама двоих детей, занимается шитьём

Анна Замойская работала в колледже преподавателем информатики. В 2015 году, когда Аня готовилась к рождению первого ребёнка, она сшила первые вещи: одеяло на выписку, халат для себя и бортики в детскую кроватку.

«Шить я захотела ещё во время учёбы в университете. Я тогда ходила по магазинам и понимала, что мне ничего не нравится в масс-маркете: хотелось то юбку короче, то топ не с такими рукавами», — вспоминает Аня.

Девушка задалась целью изменить свою жизнь, находясь в декрете. После рождения дочери она стала проходить курсы по шитью и тут же применять знания на практике. Так появились первые заказы, а с ними и постоянные клиенты, которых Анна принимала у себя дома.

«Я всегда равнялась на папу, который работал сам на себя. Мне хотелось так же. Когда его не стало, я поняла, что преподавать мне сложно, а вот попытаться изменить способ заработка было в моих силах. Я укладывала дочку спать и садилась учиться, шить. Со временем стало много заказов. Из самого любимого — свадебные платья и комбинезоны. Это было волнительно, но безумно интересно. А из частых и популярных — дино-худи и трикотажные костюмы. Я даже участвовала в модном показе, на котором представляла свои изделия», — рассказывает Анна.

Уходя во второй декрет, Аня решила шить только для узкого круга людей.

«Когда старшая дочка пошла в садик, я ушла целиком в работу. С утра отводила её в сад, садилась за машинку и вставала только ближе к 17:00, когда уже ребёнка забирать надо. Сейчас я мало шью на заказ, потому что второй малыш совсем маленький и всё внимание уходит ему. Но когда сын подрастёт, я планирую вернуться к прежнему объёму работы», — подытожила девушка.

Сегодня Анна зарабатывает примерно столько же, сколько и в должности преподавателя. Заработок зависит от количества заказов в месяц.

Ника, мама сына, печёт торты

В кондитерское дело Ника Данченко пришла из торговли. Началось всё с того, что девушка решила украсить праздничный торт сына. Получилось не очень красиво, признаётся Ника, но процесс ей понравился. К следующему дню рождения малыша она прошла всевозможные бесплатные курсы и уроки, прочитала много литературы по кондитерскому искусству. Торт к празднику Ника испекла и украсила сама. Результат её порадовал.

«Второй торт я полностью испекла и украсила сама, выложила фото в свой Instagram. Всем понравилось», — вспоминает кондитер-самоучка.

Ника прошла ещё один курс для кондитеров, набралась опыта и в своих соцсетях начала предлагать друзьям испечь для них торт по себестоимости продуктов.

«Пошли заказы. Так я стала развивать свой рабочий Instagram-аккаунт. Со временем набила руку, подняла цены», — делится Ника.

Когда тагильчанка развила рабочий аккаунт в соцсети, поняла, что возвращаться на прежнюю работу не хочет. Ника решила совмещать кондитерское дело с материнством. Это оказалось несложно: ребёнок спокойный, а рядом близкие люди, которые смогут выручить в нужный момент. Заработок тоже изменился в лучшую сторону, говорит Ника. Правда, выходных дней стало меньше.

Юлия, мама двоих детей, создаёт сайты

Юлия Степанова работала журналистом до того, как начала создавать сайты на платформе Tilda. Хотя с этим конструктором маме двоих детей приходилось сталкиваться и раньше, когда она верстала рекламные проекты и лонгриды для сайта издания, в котором работала.

«Надо сказать, мне это очень нравилось — общаться с клиентами, подбирать блоки, чтобы в итоге получился интересный материал. Вообще, профессия журналиста мне помогла обрести уверенность в общении с клиентами и коллегами. Наверное, благодаря этим качествам мне удалось найти крутого наставника — опытного дизайнера, который мне помог понять, как работать в сфере создания сайтов», — говорит Юля.

В декретном отпуске Юлия наткнулась на бесплатное обучение по созданию сайтов на платформе Tilda, и хотя она многое уже умела, всё равно решила пройти его и осталась в восторге. После курса многое в работе веб-дизайнера стало понятным.

«В дизайнерских школах часто отношение к профессии романтизированное, а ведь у нас много черновой работы, дизайн далеко не на первом месте. В первую очередь дизайн — это аналитика. Я узнаю у заказчика про его клиентов, делаю конкурентный анализ, подбираю блоки для той или иной цели, делаю скелет сайта. И только потом мы вместе с клиентом обсуждаем варианты, которые ему понравились. Из этого я создаю новый дизайн, который вновь предстоит согласовать», — рассказывает тагильчанка.

После учёбы Юля по бартеру поработала с первым клиентом. Позже по его рекомендациям пришло много новых заказчиков. Сейчас молодая мама работает по два-три часа в день и продолжает учиться. Она успевает работать, пока старший сын в детском саду, а младшая дочь спит или смотрит мультфильмы.

«Иногда жертвую выходными — работать приходится с серьёзными клиентами. Но, чтобы не было выгорания, стараюсь отдыхать в выходные дни», — делится мама двоих детей.

Юлия признаётся, что сейчас зарабатывает в разы больше, чем до декрета. Девушка оформилась как самозанятая, платит налоги и не планирует возвращаться к рутинной работе в офисе.

Ольга, мама двоих детей, открыла цветочный магазин

Ольга Скакун никогда не планировала заниматься цветочным бизнесом. Сначала преподавательская деятельность в Торгово-экономическом колледже сменилась на декрет, а уже декрет перевернул жизнь молодой мамы на 180 градусов. После рождения ребёнка Ольга занялась рукоделием: шила интерьерных кукол, делала украшения из кожи и ткани.

«Я никогда не увлекалась ни рукоделием, ни садоводством, ни цветоводством. Но всё изменила она — моя дочь. Видимо, беременность открыла во мне какой-то творческий портал», — объясняет Ольга.

В соцсетях работы Ольги хвалили друзья, но зарабатывать на украшениях и куклах не получалось. А потом муж предложил ей заняться цветами. Женщина согласилась сразу, когда впервые к ним прикоснулась. Тогда она поняла, что пропала и ничем другим заниматься больше не хочет.

На форуме совместных покупок Нижнего Тагила Ольга разместила объявление об оптовой закупке цветов. К ней тут же присоединились мамочки, которые заказывали кто 5, кто 20 роз. В складчину на оптовой цветочной базе получалось купить цветы не только заказчикам с форума, но и для того, чтоб самой составлять букеты.

«Вначале это было хобби. Я отвозила дочь в детский сад и ездила по оптовым базам, выбирая цветы для букетов. Собирала их и фотографировала, опять же выставляя фото в соцсетях. Постепенно пошли первые заказы, я сделала сайт. Когда заказов стало много, встала необходимость поиска помещения», — рассказывает Ольга.

Все заботы по организации и переезду в съёмное помещение легли на мужа. Ольга же была генератором идей и выполняла «девочковую» часть работы: печатала на принтере визитки, которые потом развозили по цветочным магазинам вместе с образцами цветов, общалась с клиентами.

«Цветочный бизнес очень тяжёлый не только потому, что цветы — это скоропортящийся товар. Это ещё и физически тяжёлая работа. Коробка роз весит 35–40 килограммов. И выгрузить её из машины женщине непросто», — делится предпринимательница.

Сейчас Ольга довольна своей новой профессией. Она говорит, что нашла занятие по душе.