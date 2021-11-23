С улиц Нижнего Тагила ежедневно вывозят 300 тонн снега

Сегодня днём на уборку снега в Нижнем Тагиле вышли более 75 рабочих и около 60 единиц спецтехники: это грейдеры, мини-погрузчики, самосвалы, тракторы, бульдозеры, комбинированные дорожные и вспомогательные машины. Пешеходные дорожки, заезды во дворы и переулки очищаются вручную, рассказали в пресс-службе мэрии.

В Ленинском и Тагилстроевском районах дороги приводит в порядок МУП «Тагилдорстрой». В Дзержинском районе работают бригады ООО «УБТ-Сервис».

«Пока в среднем за сутки вывозим порядка 300 тонн снега. Поставлена задача обеспечить безопасность дорожного движения, не допустить наличия рыхлого снега на проезжей части, устранять наледь», — говорит директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Для борьбы с гололёдом применяется песчано-щебёночная смесь. Контролирует уборку улиц управление горхозяйством администрации города.