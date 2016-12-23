«С таким отношением у нас всё получится». ХК «Спутник» провёл заключительную игру в этом году

В последнем туре уходящего года нижнетагильский хоккейный клуб «Спутник» дома проиграл в основное время питерскому «Динамо» со счётом 3:1. Единственную шайбу в составе хозяев забросил Денис Мингалеев. После 35 игр команда из Нижнего Тагила имеет в активе 63 очка и занимает 6-ю строчку в регулярном чемпионате ВХЛ. Следующую игру подопечные Андрея Кирдяшова проведут 6 января в Красноярске с местным «Соколом».

«Пользуясь случаем, хочу сразу всех поздравить с наступающим Новым годом, – начал послематчевую пресс-конференцию наставник тагильчан Андрей Кирдяшов. – Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, которую они нам оказывали в 2016 году, искренне болели, всегда были с командой, и в поражениях, и в победах. Это очень важно для команды. Если будем все вместе – мы и болельщики, –у нас все получится! Доказательство этому все видели: мы 15 игр без очков не уходили. Считаю, это очень приличный показатель. После девяти поражений ребята фактически встали с колен, поднялись. А это надо быть сильным человеком, чтобы после девяти поражений подняться и сыграть так 15 игр. Я им хочу сказать огромное спасибо. По игре: у нас не хватило свежести, элементарно не хватило свежести. Те моменты, которые мы создавали, мы не завершали только по одной простой причине, что мы несвежие. Мы играем последние игры, у нас лавки нет вообще, глубина состава нулевая. Мы играем то пять с половиной защитников, то в три тройки нападающих. Сложно выигрывать столько игр и держаться. Парни играли на характере, всё равно шанс был у нас сегодня зацепиться за игру. Спасибо, что они отдавались и отдаются хоккею полностью. Но не получилось. Мы идём дальше, и с таким отношением у нас всё получится, я даже не сомневаюсь! Ребятам спасибо».