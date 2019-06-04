С Северного автовокзала Екатеринбурга можно будет уехать в Крым и Краснодарский край

Из Екатеринбурга в конце июня пустят автобусные чартеры на черноморское побережье. Добраться на них можно будет до курортов Краснодарского края, Крыма и Абхазии чуть больше чем за двое суток. Как сообщает Е1.ru, на эти рейсы поставят комфортабельные автобусы. Через каждые четыре часа предусмотрены остановки по 30 минут на территории кемпингов, три раза в день будут остановки по часу для завтрака, обеда и ужина.

Доехать на автобусе можно будет до Джубги, Лермонтово, Туапсе, Лазаревского, Лоо, Сочи, Адлера, Гагры, Пицунды, Геленджика, Кабардинки, Анапы, Голубицкой, Пересыпи, Кучугур, Сенной, Тамани, Керчи, Феодосии и Симферополя. Стоимость дороги в обе стороны до Краснодарского края составит 9000 рублей, до Абхазии — 10000 рублей, до Крыма — 11000 рублей. Купить билет в одну сторону нельзя.

Также с Северного автовокзала пустят автобусы в Соль-Илецк Оренбургской области, стоимость дороги туда и обратно — 4000 рублей. Билеты можно купить в первой кассе автовокзала.

Автобусные рейсы на юг запланированы на 29 июня, 9, 18 и 27 июля, 6, 15 и 24 августа. Обратно — 11, 29 июля, 8, 17, 26 августа и 5 сентября.