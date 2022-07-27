С сегодняшнего дня жители Нижнего Тагила смогут подать заявление о голосовании не по прописке

С сегодняшнего дня жители Свердловской области могут подать заявление о голосовании по месту нахождения. Выборы губернатора и депутатов в местный парламент в Нижнем Тагиле пройдут в единый день голосования — 11 сентября. Заявления от избирателей принимаются до 7 сентября.

Для подачи заявления можно воспользоваться порталом госуслуг или прийти в любой офис МФЦ по всей Свердловской области. Также записаться на подачу заявления можно через мобильное приложение «ВнеОчереди», через официальный сайт Многофункционального центра или по телефону 8 (343) 273-00-08.

С 31 августа по 7 сентября включительно заявление можно подать в участковую избирательную комиссию. После предоставления информации о месте нахождения жителя исключат из списка избирателей на участке по месту прописки и включат в список на выбранном участке. Единственным исключением является то, что проголосовать избиратели смогут по месту нахождения только в границах Свердловской области.

Напомним, сейчас в разных районах Нижнего Тагила работают четыре офиса МФЦ: на Вагоностроителей, 64, Космонавтов, 45, Металлургов, 46б и Мира, 2а для предпринимателей.