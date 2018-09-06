С прицелом на технологичное будущее: уральцы переходят на «Оптический гигабит» от «Планеты»

В прошлом году оператор связи «Планета» запустил новый продукт, дающий возможность горожанам получать интернет-ресурсы в своих квартирах по волоконно-оптическому кабелю на скорости в 10 раз быстрее обычной. Это технология «Оптический гигабит», и сейчас специалисты «Планеты» подводят первые промежуточные итоги ее запуска.

По данным компании, уже 1800 клиентов оператора перешли на новый формат доступа в интернет, причем 1200 из них предпочли «Планету» другим провайдерам, поскольку оценили новые возможности. Действительно, скачать что-то из интернета за 1 минуту вместо 10 — существенная экономия времени.

Возможности оптики позволят увеличивать скорость доступа в сеть и дальше. Факты говорят сами за себя. Срок службы оптического кабеля — несколько десятков лет. Провод тонкий, прочный и гибкий, его удобно монтировать в подъезде и квартире. Оптика не боится гроз и электрических помех. Новый тип кабеля — это новый уровень надежности подключения, сама современная на сегодняшний день технология передачи данных, которую может получить домашний пользователь.

«Мы уже сейчас видим, что 100 мегабит в ближайшее время не будет хватать абоненту. Мы видим тренды развития Ultra HD и цифровых сетей у потребителя: телевизоры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, бытовая техника, системы умного дома — все работает через интернет. Сейчас уже по три-четыре телевизора в квартирах показывают HD и Ultra HD, при использовании торрентов и ютуба от обычных 100Мбит ничего не остается. Нужна принципиально другая скорость. Поэтому мы заранее "тренируем" свои бизнес-процессы работать с оптикой. И это было основной причиной, почему в сентябре 2017 года мы запустили свои оптические продукты. Через 2-3 года, когда технология станет дешевой и массовой, мы будем готовы. Кремния в природе больше чем меди, поэтому скоро оптика будет везде», — отмечает генеральный директор «Планеты» Алексей Демин.

Директор по маркетингу компании Олег Талалаев обращает внимание на долговечность оптических технологий: «Даже если через пять лет потребуется новая скорость, то оптическую линию менять не придется, мы просто обновим оборудование и снова увеличим скорость. Это выгодная инвестиция в качество жизни».

Олег Талалаев также подчеркнул выгоды для клиентов «Планеты». По его словам, на этапе открытого тестирования технологии спрос был настолько высок, что оператор был вынужден ограничивать число участников.

«Для новых клиентов в качестве бонуса мы сделали подключение по оптике на некоторое время бесплатным. Эта акция пока действует. Стоимость самих оптических продуктов, несмотря на рост цен в отрасли, осталась такой же доступной: 200 Мбит во внешний мир и 1000 Мбит внутри сети за 720 рублей в месяц. Единственное условие — наличие у клиента маршрутизатора с гигабитным портом или приобретение такого оборудования у нас. Кстати, мы намерены уже до конца текущего года вывести на рынок продукты с еще большей скоростью доступа в интернет», — отметил Олег Талалаев.

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