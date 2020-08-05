С пожара в заповеднике «Денежкин Камень» выводят группу Авиалесоохраны

С территории пожара в заповеднике «Денежкин Камень», который занял площадь 120 гектаров, выводят группу Авиалесоохраны, сообщает пресс-служба заповедника.

По данным пресс-службы, лагерь уже покинули 25 из 52 лесных пожарных, оставшиеся 27 человек ждут транспорта. Также планируют вывести силы МЧС, а караулить кромку пожара будут инспекторы парка в составе 5–12 человек. Ранее с пожара вывели волонтёров. В пресс-службе пояснили, что решение о выводе формирований принято, так как на протяжении нескольких дней площадь пожара не увеличивалась.

«К тому же прошёл дождь. Понятно, что площадь пожара меньше не станет, там продолжается тление. Но мы будем следить за обстановкой и не допускать возвращения огня», — сказали в учреждении.

Напомним, заповедник «Денежкин Камень» в Свердловской области горит с вечера 17 июля, вертолёт Ми-8 МЧС России подключился к работе по его тушению 19 июля — на тот момент площадь пожара составляла 5,7 гектара, большая часть очагов была потушена. Однако на фоне аномальной жары огонь быстро распространился, за три дня его площадь увеличилась в пять раз. С пожаром боролись более 140 человек, в том числе 52 сотрудника ФБУ «Авиалесоохрана», которых очень долго пытались доставить из Абакана.